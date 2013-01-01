Аренда Авто Анапа

Tesla
+7 (900) 001-22-48
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г. Анапа ул. Анапское ш., 1Г
Прокат автомобилей без залога постоянным клиентам
Доставка автомобиля по адресу, ж/д, аэропорт
Разрешен выезд в республику Крым
Чем длительнее аренда тем дешевле
Geo
+7 (905) 470-10-70
г. Анапа ул. Советская 61к1
Geo
200+ отзывов
600+ отзывов
Cтандарт
Комфорт-класс
Бизнес-класс
Кабриолеты
Минивэны
Эконом-класс
Комфорт-класс
Бизнес-класс
Кабриолеты
Минивэн
Прокат Hyundai Solaris
от 2 200
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2013
Hyunda Solaris
Аренда Renault Fluence
от 2 600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2016
Renault Fluence
от 2500
Прокат VW Polo
от 2 600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Kia Ceed
Аренда Renault Fluence
от 2 600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Ford Focus
Прокат VW Polo
от 2 600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2017
VW Polo
Аренда Renault Fluence
от 2 900
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2020
Skoda Rapid
от 3200
Прокат Hyunda Solaris
от 2 900
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2021
Hyunda Solaris
Аренда Kia Rio
от 2 900
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2021
Kia Rio
от 3 200
от 3 200
Минимальный срок аренды 1 сутки (в летний период от 2-х суток)
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  • Водительский стаж более 3-х лет
  • Возраст не менее 25 лет
  • Паспорт с пропиской в РФ
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Почему выгодно арендовать авто у нас?
  • Нет скрытых платежей
    Посуточная оплата без скрытых платежей за доп. услуги (выезд в Крым, зарядки для телефонов, детские устройства - 0 руб.)
  • Нет залога / Система лояльности
    Нет залога для постоянных клиентов.
  • 1000+ отзывов за 7 лет работы
    В совокупности более 1000 положительных отзывов от наших клиентов на сервисах Яндекс, Google, 2Gis
  • Нет ограничений по пробегу
    При аренде от 5 суток нет ограничений по пробегу в сутки.
  • Система скидок
    Действует система скидок для постоянных клиентов.
  • Страховка
    Все автомобили застрахованы ОСАГО
Клиенты компании «Аренда-Авто-Анапа» имеют возможность взять напрокат автомобиль в Анапе недорого и без лишних хлопот.
Аренда машины без водителя отличается своей простотой: достаточно выбрать машину и оплатить стоимость. В отличие от каршеринга и такси, наш клиент ничем не ограничен: ни временем, ни расстоянием. Недорогой прокат авто без водителя в Анапе - прекрасный вариант для тех, кто решил самостоятельно посетить достопримечательности, для бизнесменов, которым нужно, например сразу из аэропорта отправиться на деловую встречу. Аренда авто посуточно поможет решить и распространенные проблемы владельцев автомобилей, ведь при аренде без водителя за машиной не нужно ухаживать и ремонтировать, достаточно заливать топливо и наслаждаться всеми преимуществами такой услуги.

В автопарк входят транспортные средства различных ценовых сегментов и производителей. Можно снять напрокат автомобиль оптимальной вместимости с учетом личных предпочтений.

Аренда авто в Анапе без водителя

Что нужно для аренды машины в Анапе и Анапском районе

Для проката автомобилей в Анапе необходим минимальный набор документов: паспорт и водительское удостоверение. Иностранным гражданам для аренды авто без водителя посуточно, необходимо дополнительно предъявить миграционную карту, въездную визу или другой документ о временной регистрации в России. Помимо физических лиц, взять в прокат машину могут и представители различных компаний и организаций. Представители юридических лиц должны иметь доверенность на право подписания договоров об аренде автомобиля и карточку с основными сведениями о предприятии. Условия договора как с физическими, так и с юридическими лицами устанавливают взаимную ответственность компании и арендатора за чистоту, исправность и сохранность предоставляемого технического средства. Машина должна вернуться на осмотр чистой, с прежнем количеством топлива. При нехватке или излишках бензина менеджером будет произведен прерасчет.

Наши условия для проката автомобиля

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества для своих клиентов. Аренда машин в Анапе без водителя доступна для лиц старше 24 лет, которые имеют водительское удостоверение и стаж вождения не менее 3 лет. Минимальный срок аренды авто составляет 24 часа с момента выдачи автомобиля, а оплата осуществляется любым выгодным для арендатора способом за весь период проката: банковским переводом, кредитной карточкой или наличными.

Сколько стоит авто в аренду

Аренда автомобиля в Анапе - это оптимальный выбор для тех, кому нужно активно передвигаться по городу, Краснодарскому краю и Крыму, а личного транспорта нет или временно неисправен. Конечно, некоторые люди делают выбор в пользу такси, но с финансовой точки зрения -
это очень нерационально.
Услуги такси класса «Стандарт» доступны по цене от 600 рублей в час. А это значит, что за 8 часов придётся выложить более 4800 рублей. Услуги аренды стоят в разы дешевле.
Стоимость автопроката зависит от модели и срока аренды машины. Цены на прокат авто в Анапе без водителя указаны за сутки, за неделю и месяц.
При аренде машины в аэропорту Анапы, отдельно оплачиваются дополнительные услуги. Клиент может заказать автомобиль с GPS-навигатором для удобства ориентации в незнакомом городе, с детским автомобильным креслом, видеорегистратором. Для получения более подробной информации, о том как снять в аренду автомобиль, нужно оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами по телефону. Вам гарантирован комфорт, надежность и круглосуточная поддержка со стороны технической и юридической служб нашей фирмы.
Преимущества нашего автопроката

Услуга проката авто в Анапе, предоставляемая нашей компанией, имеет множество достоинств:

· автомобиль, предоставляемый в аренду, проходит полный техосмотр и имеет страховку на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств;
· доступен тариф без ограничений по пробегу, позволяющий свободно перемещаться по всей территории Краснодарского края и выезжать в Крым.
· автомобиль может быть подан по указанному клиентом адресу в любое удобное время;
· оформление договора об аренде автомобиля занимает не более 15 минут;
· гибкие и понятные тарифы для краткосрочной и долгосрочной аренды
· система скидок для постоянных клиентов.
Cтандарт
Комфорт-класс
Бизнес-класс
Кабриолеты
Минивэны
Эконом-класс
Комфорт-класс
Бизнес-класс
Кабриолеты
Минивэн
Наши контакты:
+7 (905) 470-10-70
+7 (900) 001-22-48
353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Советская 61к1
353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Анапское ш., 1Г

Анапа Витязево Джемете Сукко

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