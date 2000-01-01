Клиенты компании «Аренда-Авто-Анапа» имеют возможность взять напрокат автомобиль в Анапе недорого и без лишних хлопот.

Аренда машины без водителя отличается своей простотой: достаточно выбрать машину и оплатить стоимость. В отличие от каршеринга и такси, наш клиент ничем не ограничен: ни временем, ни расстоянием. Недорогой прокат авто без водителя в Анапе - прекрасный вариант для тех, кто решил самостоятельно посетить достопримечательности, для бизнесменов, которым нужно, например сразу из аэропорта отправиться на деловую встречу. Аренда авто посуточно поможет решить и распространенные проблемы владельцев автомобилей, ведь при аренде без водителя за машиной не нужно ухаживать и ремонтировать, достаточно заливать топливо и наслаждаться всеми преимуществами такой услуги.



В автопарк входят транспортные средства различных ценовых сегментов и производителей. Можно снять напрокат автомобиль оптимальной вместимости с учетом личных предпочтений.

Аренда авто в Анапе без водителя

Что нужно для аренды машины в Анапе и Анапском районе

Для проката автомобилей в Анапе необходим минимальный набор документов: паспорт и водительское удостоверение. Иностранным гражданам для аренды авто без водителя посуточно, необходимо дополнительно предъявить миграционную карту, въездную визу или другой документ о временной регистрации в России. Помимо физических лиц, взять в прокат машину могут и представители различных компаний и организаций. Представители юридических лиц должны иметь доверенность на право подписания договоров об аренде автомобиля и карточку с основными сведениями о предприятии. Условия договора как с физическими, так и с юридическими лицами устанавливают взаимную ответственность компании и арендатора за чистоту, исправность и сохранность предоставляемого технического средства. Машина должна вернуться на осмотр чистой, с прежнем количеством топлива. При нехватке или излишках бензина менеджером будет произведен прерасчет.

Наши условия для проката автомобиля

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества для своих клиентов. Аренда машин в Анапе без водителя доступна для лиц старше 21 года, которые имеют водительское удостоверение и стаж вождения не менее 2 лет. Минимальный срок аренды авто составляет 24 часа с момента выдачи автомобиля, а оплата осуществляется любым выгодным для арендатора способом за весь период проката: банковским переводом, кредитной карточкой или наличными.

Сколько стоит авто в аренду

Аренда автомобиля в Анапе - это оптимальный выбор для тех, кому нужно активно передвигаться по городу, Краснодарскому краю и Крыму, а личного транспорта нет или временно неисправен. Конечно, некоторые люди делают выбор в пользу такси, но с финансовой точки зрения -

это очень нерационально.

Услуги такси класса «Стандарт» доступны по цене от 600 рублей в час. А это значит, что за 8 часов придётся выложить более 4800 рублей. Услуги аренды стоят в несколько раз дешевле.

Стоимость автопроката зависит от модели и срока аренды машины. Цены на прокат авто в Анапе без водителя указаны за сутки, за неделю и месяц.

При аренде машины в аэропорту Анапы, отдельно оплачиваются дополнительные услуги. Клиент может заказать автомобиль с GPS-навигатором для удобства ориентации в незнакомом городе, с детским автомобильным креслом, видеорегистратором. Для получения более подробной информации, о том как снять в аренду автомобиль, нужно оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами по телефону. Вам гарантирован комфорт, надежность и круглосуточная поддержка со стороны технической и юридической служб нашей фирмы.

Преимущества нашего автопроката

Услуга проката авто в Анапе, предоставляемая нашей компанией, имеет множество достоинств: