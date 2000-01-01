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Аренда Авто Анапа

Без ограничений по пробегу в сутки
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Чем длительнее аренда тем дешевле
г. Анапа ул. Владимирская 55
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Кабриолеты
Минивэны
Эконом-класс
Комфорт-класс
Бизнес-класс
Кабриолеты
Минивэн
Прокат Hyunda Solaris
ОТ 2000
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2021
Hyunda Solaris
Аренда Kia Rio
ОТ 2000
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2021
Kia Rio
Прокат VW Polo
ОТ 1600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
VW Polo
Аренда Renault Fluence
ОТ 1600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Skoda Rapid
Прокат Hyundai Solaris
ОТ 1600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Hyunda Solaris
Аренда Renault Fluence
ОТ 1600
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2016
Renault Fluence
Прокат Daewoo Gentra
ОТ 1500
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Daewoo Gentra
Аренда Lada Vesta
ОТ 1500
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2018
Lada Vesta
Прокат Lada Kalina
ОТ 1400
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2014
Lada Kalina 2
Аренда Lada Granta
ОТ 1400
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Lada Granta
Аренда Datsun on-DO
ОТ 1400
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2019
Datsun on-DO
Прокат Nissan Almera
ОТ 1500
Коробока:
автоматическая
Год выпуска:
2015
Nissan Almera
Почему выгодно арендовать авто у нас?
Наши преимущества перед другими компаниями
  • Нет скрытых платежей
    Посуточная оплата без скрытых платежей за доп. услуги.
  • Нет залога
    Не берем залог за автомобили.
  • Отсутствие наценок
    Парк собственных автомобилей, сдаем авто без посредников.
  • Разрешён выезд в Крым
    Не берем дополнительных платежей за выезд в Крым.
  • Система скидок
    Действует система скидок для постоянных клиентов.
  • Страховка
    Все автомобили застрахованы ОСАГО/КАСКО
Клиенты компании «Аренда-Авто-Анапа» имеют возможность взять напрокат автомобиль в Анапе недорого и без лишних хлопот.
Аренда машины без водителя отличается своей простотой: достаточно выбрать машину и оплатить стоимость. В отличие от каршеринга и такси, наш клиент ничем не ограничен: ни временем, ни расстоянием. Недорогой прокат авто без водителя в Анапе - прекрасный вариант для тех, кто решил самостоятельно посетить достопримечательности, для бизнесменов, которым нужно, например сразу из аэропорта отправиться на деловую встречу. Аренда авто посуточно поможет решить и распространенные проблемы владельцев автомобилей, ведь при аренде без водителя за машиной не нужно ухаживать и ремонтировать, достаточно заливать топливо и наслаждаться всеми преимуществами такой услуги.

В автопарк входят транспортные средства различных ценовых сегментов и производителей. Можно снять напрокат автомобиль оптимальной вместимости с учетом личных предпочтений.

Аренда авто в Анапе без водителя

Что нужно для аренды машины в Анапе и Анапском районе

Для проката автомобилей в Анапе необходим минимальный набор документов: паспорт и водительское удостоверение. Иностранным гражданам для аренды авто без водителя посуточно, необходимо дополнительно предъявить миграционную карту, въездную визу или другой документ о временной регистрации в России. Помимо физических лиц, взять в прокат машину могут и представители различных компаний и организаций. Представители юридических лиц должны иметь доверенность на право подписания договоров об аренде автомобиля и карточку с основными сведениями о предприятии. Условия договора как с физическими, так и с юридическими лицами устанавливают взаимную ответственность компании и арендатора за чистоту, исправность и сохранность предоставляемого технического средства. Машина должна вернуться на осмотр чистой, с прежнем количеством топлива. При нехватке или излишках бензина менеджером будет произведен прерасчет.

Наши условия для проката автомобиля

Мы предлагаем самые выгодные условия сотрудничества для своих клиентов. Аренда машин в Анапе без водителя доступна для лиц старше 21 года, которые имеют водительское удостоверение и стаж вождения не менее 2 лет. Минимальный срок аренды авто составляет 24 часа с момента выдачи автомобиля, а оплата осуществляется любым выгодным для арендатора способом за весь период проката: банковским переводом, кредитной карточкой или наличными.

Сколько стоит авто в аренду

Аренда автомобиля в Анапе - это оптимальный выбор для тех, кому нужно активно передвигаться по городу, Краснодарскому краю и Крыму, а личного транспорта нет или временно неисправен. Конечно, некоторые люди делают выбор в пользу такси, но с финансовой точки зрения -
это очень нерационально.
Услуги такси класса «Стандарт» доступны по цене от 600 рублей в час. А это значит, что за 8 часов придётся выложить более 4800 рублей. Услуги аренды стоят в несколько раз дешевле.
Стоимость автопроката зависит от модели и срока аренды машины. Цены на прокат авто в Анапе без водителя указаны за сутки, за неделю и месяц.
При аренде машины в аэропорту Анапы, отдельно оплачиваются дополнительные услуги. Клиент может заказать автомобиль с GPS-навигатором для удобства ориентации в незнакомом городе, с детским автомобильным креслом, видеорегистратором. Для получения более подробной информации, о том как снять в аренду автомобиль, нужно оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами по телефону. Вам гарантирован комфорт, надежность и круглосуточная поддержка со стороны технической и юридической служб нашей фирмы.
Преимущества нашего автопроката

Услуга проката авто в Анапе, предоставляемая нашей компанией, имеет множество достоинств:

· автомобиль, предоставляемый в аренду, проходит полный техосмотр и имеет страховку на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств;
· доступен тариф без ограничений по пробегу, позволяющий свободно перемещаться по всей территории Краснодарского края и выезжать в Крым.
· автомобиль может быть подан по указанному клиентом адресу в любое удобное время;
· оформление договора об аренде автомобиля занимает не более 15 минут;
· гибкие и понятные тарифы для краткосрочной и долгосрочной аренды
· система скидок для постоянных клиентов.


Наши контакты:
+7 (995) 321-31-88
353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская 55

Анапа Витязево Джемете Сукко

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